Mardin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından ilk görüntüler geldi

Mardin'in Midyat ilçesindeki zincirleme kazada, 6 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Araçlardan birinin ikiye bölünmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Midyat-Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 K 3858 plakalı kamyon, Dargeçit istikametinden Midyat istikametine ilerlerken, Midyat istikametinden Dargeçit istikametine doğru hareket halinde olan 34 BOH 39 plakalı otomobil ve 27 BDV 29 plakalı traktörle çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken traktör de otomobili önüne aldı. Kazada otomobil ikiye bölünürken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri yol güvenliği alarak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağlarken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

HALI SAHA MAÇINDAN KÖYLERİNE DÖNÜYORLARDI

Kazada Nimetullah Yıldız ve 6 yaşındaki oğlu, Hakan Özkahraman, Özgür Yıldız, Bilal Seyitoğlu ile Dilovan Seyitoğlu'nun Midyat ilçesinde halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi. Bardakçı köyü sakinlerinden Faik Teomay, kazanın halı saha maçından dönüşte meydana geldiğini belirterek, "Tır traktöre çarpıyor, onu sürüklüyor ondan sonra taksinin üzerine sürüklüyor. Ölülerimize Allah rahmet eylesin" dedi.