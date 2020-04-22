Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Malezya'da da etkisini gösterirken; ülkede son 4 ay içinde 38 binin üzerinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakası görüldü.

Ülkedeki dang vakalarını raporlayan Malezya Sağlık Bakanlığına ait Dengue isimli internet sitesinin verilerine göre, 29 Aralık 2019'dan 21 Nisan'a kadar ülke genelinde 38 bin 240 vaka tespit edildi.

SELANGOR'DA 23 BİN VAKA

En çok vakanın görüldüğü Selangor eyaletinde, söz konusu tarih aralığında 23 bin 22, başkent Kuala Lumpur'da ise 2 bin 906 vakanın görüldüğü bildirildi. Ülkedeki dang humması vakalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir hayli üzerinde olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, dang tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

ÖLÜME SEBEP OLABİLİYOR

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması, dang virüsü kaynaklı bir enfeksiyondur. İnsanlara sivrisineklerden bulaşır ve şiddetli eklem ağrılarına sebep olur. Dang hummasının baş ağrısı, kızamık görünüşlü cilt kızarıklıkları, kaslarda ve eklemlerde ağrı şeklinde semptomları mevcut.

Dang virüsünün dört farklı türü vardır. Virüslerin bir türü kişiye bulaştığında, hayatının sonuna kadar bu virüs tipine karşı korunur. Bununla beraber, diğer üç virüsten sadece kısa süre için korunabilir. Daha sonra bu üç virüs türünden birini kapması halinde, ciddi sorunlar yaşaması olasıdır.

İnsanları dang virüsünden koruyan bir aşı bulunmamaktadır.