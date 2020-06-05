Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da saat 21.06'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir haber alınmazken, deprem anına ait ilk görüntüler gelmeye başladı.
05.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Malatya'da meydana gelen birçok ilden hissedilen deprem anına ait ilk görüntüler geldi. Görüntülerde; deprem sırasında avizelerin sallandığı ve vatandaşların dışarı çıktığı anlar yer alıyor.