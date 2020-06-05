Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Malatya'da meydana gelen birçok ilden hissedilen deprem anına ait ilk görüntüler geldi. Görüntülerde; deprem sırasında avizelerin sallandığı ve vatandaşların dışarı çıktığı anlar yer alıyor.