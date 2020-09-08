Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün farklı büyüklüklerde 5 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür bu depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında, "Arkadaşlar az önce Malatya, Pütürge-Sahilköy'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF'ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın.

"ÇELİKHAN-ERKENEK ARASI DAHA DA RİSKLİ HALE GELDİ"

Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak orlarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Bu tweetin ardından bir de şekil gönderiyorum" ifadelerini kullandı.