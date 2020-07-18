Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 3.7, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22:52'de yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.