Make America Great Again ne demek, tarihi nedir? Donald Trump neden Make America Great Again diyor?

Amerika seçimleri yaklaşırken Donald Trump ile Joe Biden arasındaki çekişmeler de artmaktadır. Peki, Donald Trump'ın sık sık kullandığı Make America Great Again ne demek?

MAKE AMERICA GREAT AGAIN NE DEMEK?

"Make America Great Again", Amerikalı politikacılar tarafından kullanılan bir kampanya sloganıdır. Bunu ilk olarak Ronald Reagan, 1980 başkanlık kampanyası sırasında kullanmıştır. Son olarak da Donald J. Trump tarafından 2016 başkanlık kampanyasında kullanılmıştır.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN TARİHİ

İfade, 1979'da, Amerika Birleşik Devletleri iç pazarda yüksek işsizlik ve enflasyonun neden olduğu iç pazardaki kötüleşen ekonomiyle kıvranırken ortaya çıkmıştır. "Let's Make America Great Again" deyimi, Reagan'ın 1980 kampanya döneminde iğneli rozetler ve posterler üzerinde yer almıştır. Donald J. Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası öncesinde bu ifade, Ronald Reagan Başkanlığı'na bir referans olarak kullanılıyordu.

Donald Trump, 2016 seçim kampanyası için sloganın marka haklarını aldı ve kampanyası boyunca sloganın yazılı olduğu şapkalar giyerek sloganın popülerleşmesini sağladı.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN'İN POPÜLER KÜLTÜRDE YERİ

2013 yapımı video oyunu Metal Gear Rising: Revengeance'in bir karakteri olan Senatör Armstrong, sloganı oyun içindeki bir ara sahnede kullanır. Animasyon komedi dizisi South Park'ın bir bölümü olan "Where My Country Gone?"da Trump'ın kampanyasına benzer bir kampanya yürüten Bay Garrison'ın destekçileri üzerinde sloganın yazılı olduğu pankartları taşırken görülür.

WWE yıldızı Darren Young ve eski yıldız Bob Backlund, Mayıs 2016'da WWE TV'de çıkmaya başladı. Backlund, Young'ın yaşam koçunu canlandırıyordu ve Darren Young'ı yeniden harika yapmak (make Darren Young great again) için söz veriyordu. Fall Out Boy'un yeniden miksleme albümü Make America Psycho Again, komedyen David Cross'un gösteri turnesi "Making America Great Again", ve rock turu Make America Rock Again slogana gönderme yapar.