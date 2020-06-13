Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
TEM otoyolu Ankara-Edirne istikametinde trafikte makas atan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. Çevresindeki araçlara çarparak durabilen sürücü hastaneye kaldırıldı.
TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.
6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre trafikte makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. Çevresindeki araçlara çarparak durabilen sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle 6 araç birbirine girerek yolu trafiğe kapattı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ARAÇLARIN ÇOĞU KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken bir sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Birçok araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.