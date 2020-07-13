Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi

Geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yaz başında Ege sahillerinde tatil yapmaya başladı. Evlenecekleri konuşulan çiftin ilişkilerini noktalama kararı aldıkları ileri sürüldü.

İLİŞKİLERİ YIPRANDI

Uçankuş'un ulaştığı bilgilere göre: Çift Kuyucuk'ta gözlerden uzak sürdürdükleri tatillerinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre bu beraberlik hem Cem'i hem de Serenay'ı fazlasıyla yıprattı. Ayrılık teklifinin Cem Yılmaz'dan geldiği ve Serenay Sarıkaya'nın bu teklife karşı çıkmadığı iddialar arasında. Ayrılık kararının yanı sıra çiftin ilişkilerinde platonik aşk olayı yaşandığı herkesi şaşkına çevirdi.

CEM VE SERENAY'IN ARASINI OZAN MI AÇTI?

Şimdilerde eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündemden düşmeyen Ozan Güven'in en yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya platonik olarak aşık olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Serenay ve Cem ilişkisi başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açıldığı da çıkan iddiaları güçlendirdi.

Cem Yılmaz sonrasında Ozan Güven'le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında Serenay Sarıkaya, Cem'in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. İlişkisinde gerginlikler yaşayan Sarıkaya, Yılmaz'ın bu açıklamasına iyice sinirlenince ikili arasında ipler koptu.

Çift, ayrılık haberleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.