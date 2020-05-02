Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Madonna, Instagram'da paylaştığı bir videoda yeni tip koronavirüs antikor testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Karantina sürecinin başından beri, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, "Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim" dedi. Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla "Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Koronavirüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur" mesajını paylaştı.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

Antikor testleri vücudun önceden Kovid-19'la karşılaşıp karşılaşmadığını ortaya çıkarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, antikor testleri için "Pozitif test sonucu, vücudunuzda daha önceden Sars-CoV-2 virüsü kaynaklı bir enfeksiyon yaşandığını ortaya koyar" demişti.

Öte yandan vücutta antikor bulunmasının Kovid-19'a karşı ne derece bağışıklık sağladığı konusunda henüz kesin bir sonuç alınmadı.