Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı

Konya'da bir alışveriş merkezinin çatısına çıkarak atlamaya çalışan ve maddi sorunları olduğunu iddia eden bir kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Ailevi sorunları olduğunu iddia eden Mehmet H. (32) alışveriş merkezinin terasına çıkarak atlamaya çalıştı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAKLAŞIK 2 SAATTE İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet H.'yi indirmek için dakikalarca dil döktü. Ekiplerin uzun uğraşları sonunda yaklaşık 2 saatte indirilen şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ



Çevrede biriken vatandaşlar ise, bu anları cep telefonuna kaydetti. Öte yandan, Mehmet H.'nin 48 suç kaydından 30'unun intihar girişimi olduğu öğrenildi.