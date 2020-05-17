Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Toamasina kentindeki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören 57 yaşındaki otopark görevlisi hayatını kaybetti.

ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL 15 GÜN DAHA UZATILDI

Son 24 saatte 24 kişide tespit edilmesiyle vaka sayısının 189'a çıktığı ülkede, hastalığa yakalanan 114 kişi ise iyileşti. Madagaskar hükümeti, sağlık olağanüstü halini, ülke genelinde 16 Mayıs'tan itibaren 15 gün daha uzattı.

KORONAVİRÜSE KARŞI YERLİ BİTKİSEL İLAÇ GELİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi (pelin otu) ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan, "Covid Organics"i geliştirmişti.

"AFRİKALI BİLİM İNSANLARINI HAFİFE ALMAYIN"

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, bizzat reklamını yaptığı ve diğer Afrika ülkelerine ihraç ettiği Covid Organics isimli yerli bitkisel ilaca şüpheyle bakan Batı ülkelerine "Bu devayı keşfeden bir Avrupa ülkesi olsaydı, bu kadar çok şüphe üretilir miydi? Sanmıyorum... Afrikalı bilim insanlarını hafife almayın" diye çatmıştı.

HASTALIĞI ÖNLEDİĞİNE DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın, Kovid-19'un belirtilerini hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

DSÖ Afrika Direktörlüğü, geçen hafta bitkisel karışıma ilişkin, Madagaskar ile iletişime geçtiklerini bildirmişti.