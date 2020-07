Madagaskar 2: Afrika filmi konusu nedir? Madagaskar 2: Afrika filmi oyuncuları ve Madagaskar 2: Afrika filmi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Madagaskar 2: Afrika filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Madagaskar 2: Afrika filmini izleyecek olanların merak ettiği Madagaskar 2: Afrika filmi konusu nedir, Madagaskar 2: Afrika filmi oyuncuları kimler ve Madagaskar 2: Afrika özeti gibi konuları inceliyoruz.

MADAGASKAR 2: AFRİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2005'in olay yaratan animasyonu "Madagascar"ın merakla beklenen devamında Alex, Marty, Melman, Gloria, Kral Julien, Maurice, penguenler ve şempanzeler, kendilerini devasa ada Madagaskar sahillerine çıkmış bulurlar.

New York'lu kahramanlarımız bu engeli aşmak için işleyeceğini düşündükleri bir plan geliştirmişlerdir. Yere çakılmış eski bir uçağı ele alan penguenler, bu uçağı adeta askeri bir doğrulukta tamir ederler. Uçağa bindiklerinde Afrika'nın uçsuz bucaksız düzlüklerini dolaşıp her yeri görecek kadar uzun süre havada kalmayı başaramazlar. New York'taki hayvanat bahçesinde doğup büyümüş kahramanlarımız, Afrika macerasında hayatlarında ilk kez kendi cinslerinden hayvanlarla karşılaşacaktır

MADAGASKAR 2: AFRİKA OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Eric Darnell

Tür: Animasyon, Macera

Yapım Yılı: 2008 (89 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Kasım 2008 Cuma

Senaryo: Tom McGrath

Seslendirme: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Cedric the Entertainer