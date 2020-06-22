Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak

Kaddafi liderliğindeki Libya'ya karşı NATO saldırısının öncülüğünü yapan ve Libya'yı bölünmeye sürükleyen Fransa, kışkırtmalarına devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'daki rolünde rahatsız olduğunu ortaya koydu.

Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı. Macron, "Bugün Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça söyleme fırsatım oldu" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT

Türkiye'nin Libya'da ilerlemesine izin vermeyeceğini iddia eden Macron, "Türkiye'ye tavrımız sert olacak" dedi.

"NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun "beyin ölümü"nün gerçekleştiği yönündeki sözlerini de tekrarladı. Geçen yılın sonunda NATO'nun "beyin ölümü"nün gerçekleştiğini söylediğini hatırlatan Macron, Akdeniz'de Libya açıklarında Türk ve Fransız gemileri arasında yaşanan olayın, NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, geçen hafta Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin NATO görevindeki bir Fransa savaş gemisini "taciz ettiğini" iddia etmişti. Türkiye iddiaları reddederken, NATO olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.



