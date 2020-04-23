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Bingöl hakkında espri yapan karantinadaki kıza, aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı

Macaristan'dan Bingöl'e koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yolculardan biri hakkında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.

23.04.2020 03:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:42

Koronavirüs tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl'e getirilen 123 yolcudan Pelin Portakal, sosyal medya hesabından Bingöl'e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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"BU KARA LEKEYİ NASIL SİLEBİLİRİM?"

Genç kız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kara lekeyi pasaportumdan nasıl silebilirim? Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine şahit oldum resmen" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.