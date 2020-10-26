M7 metro durakları haritası | M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Esenyurt Metrosu hangi duraklardan geçiyor? M7 metrosunun entegre olduğu hatlar
Pek çok metro hattıyla entegre olacak olan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları neler? Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olan M7 metrosunun entegre olduğu hatlar nelerdir?
Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olarak projelendirilen hattın 1. etabı olarak inşa edilmektedir. Hali hazırda ülkemizin en yüksek yolcu kapasitesine sahip metro hattı olacaktır. Hattın Kabataş kesimi 2. etap olarak ayrıca ihale edilmiştir. Mahmutbey-Esenyurt arasındaki kesimi ise 3. etap olarak ihale edilecektir.
M7 METRO DURAKLARI
Mecidiyeköy Metro Durağı
Çağlayan Metro Durağı
Kağıthane Metro Durağı
Nurtepe Metro Durağı
Alibeyköy Metro Durağı
Yeşilpınar Metro Durağı
Veysel Karani Metro Durağı
Akşemsettin Metro Durağı
Kazım Karabekir Metro Durağı
Yeni MahalleMetro Durağı
Karadeniz Mahallesi Metro Durağı
Tekstilkent Metro Durağı
Yüzyıl Metro Durağı
GöztepeMetro Durağı
Mahmutbey Metro Durağı
M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY ESENYURT METRO HARİTASI
İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi. Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Hattı, 28 Ekim'de açılıyor.
M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR
Hattın bu etabının tamamen açılması ile;
Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,
Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,
Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,
Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.