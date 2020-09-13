Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs Lübnan'da da ciddi boyutlara ulaştı. Lübnan'ın en büyük cezaevinde ise koronavirüs bulaşan mahkumların durumu oldukça tepki çekti. Tıbbi malzeme eksikliği bulunan cezaevinde koronavirüs paniği yaşanırken hasta mahkumların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde, mahkumların herhangi bir tedavi görmeden iç içe yattığı görülüyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Matn bölgesindeki ülkenin en büyük cezaevi olan Roumieh Cezaevi'nde güvenlik güçleri ve mahkumlara koronavirüs bulaştığını açıkladı. İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Başbakan ve belediye yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Hasan, Bekaa ve Beyrut'ta iki hastanenin mahkumlar için hazırlandığını ifade etti.

Şu ana kadar cezaevindeki 12 güvenlik gücü mensubunun korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Koronavirüs bulaşan mahkum sayısı açıklanmazken mahkumlarda yüksek ateş görüldüğü kaydedildi.

MAHKUMLARIN YAKINLARI EYLEM DÜZENLEDİ

Tıbbi malzeme eksikliğinin bulunduğu cezaevinde koronavirüs paniği yaşanırken hasta mahkumların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde, mahkumların herhangi bir tedavi görmeden bir koğuşta yattığı görülüyor. Mahkumların yakınları ise duruma tepki göstererek cezaevi önünde oturma eylemi düzenledi.

Bin 50 mahkum için tasarlanan Roumieh Cezaevi'nde şu anda kapasitesinin yüzde 300 üzerinde mahkum bulunuyor.