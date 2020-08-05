Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var

Meclis'te Sünnileri temsil eden en büyük siyasi blok konumundaki Müstakbel Hareketi'nin üyeleri, Hariri'nin başkent Beyrut'taki evinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Müstakbel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, dünkü patlamaya ilişkin devlete "tüm kurumları, bakanlıkları ve organlarıyla şeffaf şekilde yürütülecek adli ve güvenlik soruşturması" çağrısında bulunuldu.

Bu soruşturmanın hiçbir şekilde pazarlığa açık olmaması, gerçeklerden kaçınılmaması ve sonuçları ne olursa olsun hakikatin etrafında toplanılması gerektiği belirtildi.

SORUŞTURMAYA "ULUSLARARASI KATILIM" TALEBİ

Gerçeği ortaya çıkarabilecek ve adaleti sağlayabilecek uzman bir komite oluşturulması ve burada uluslararası uzmanların da bulunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Hariri'nin daha önce dile getirdiği "olaya ilişkin soruşturmada yurt dışındaki dostlardan da yardım istenmesi" yönündeki talebi yinelendi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın zamanlaması, koşulları, yeri, gerçekleşme şekli ve buna neden olan yanıcı maddeler açısından ciddi şüpheler barındırdığı vurgulandı.

PATLAMAYA NEDEN OLAN MADDE NEDEN YILLARDIR ORADA TUTULUYOR?

Açıklamada ayrıca "patlamaya neden olan maddenin yıllardır neden orada tutulduğu, Lübnan'a kimler tarafından getirildiği, el konulmasına kimin izin verdiği ve güvenlik birimlerinin bu maddenin limanda bulunması konusunda neden sessiz kaldığı" gibi cevabını arayan bir dizi sorulara yer verildi.