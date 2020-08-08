Lübnan Başbakanı Diyab, erken genel seçim kanunu pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunacak

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, erken genel seçim kanununu pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunacağını açıkladı.

Diyab, başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı ve ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binası yakınlarında gösteriler devam ederken kameraların karşısına geçti.

KRİZDEN ÇIKMANIN TEK YOLU ERKEN GENEL SEÇİM

Başbakan Diyab, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmanın ancak erken genel seçimle mümkün olduğunu söyledi. "Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında erken seçim yasa tasarısını gündeme getireceğim." deyen Diyab, ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirtti.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI: ÇOK VAKTİMİZ YOK

Tüm siyasi partilere anlaşma çağrısı yapan Diyab, "Çok vaktimiz yok. Ben, onlar (siyasi partiler) anlaşıncaya kadar 2 ay bu sorumluluğu üstlenmeye hazırım." dedi.

"LÜBNAN, KALDIRAMAYACAĞI BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADI"

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yıllarca devam eden yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olduğunu kaydeden Diyab, "Liman'dan sorumlu herkes hesap verecek. Bu felaket hesapsız kalmayacak. Soruşturma felaketle bağlantısı olan herkesi kapsayacak şekilde genişletilecek." diye konuştu.

Lübnan'ın, kaldıramayacağı kadar büyük bir felaket yaşadığını aktaran Diyab, mevcut aşamada siyasi hesapların bir kenara bırakılması ve ulusal sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.