İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler arası uçuşların iptal olmasının ardından Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti. Şahısların, protesto süresince sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

UÇAK GECİKİNCE PROTESTO YAPTILAR

Bahçelievler'de bulunan bir otelde kalan Libyalı vatandaşlar, Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine dönmeye hazırlandı. Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan Libyalı yolcular uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülmedi. Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular tekrardan otele girmek istemeyince, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak protestoya başladı. Çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapattı. Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Libyalı yolcular otel havuzunun bulunduğu alana alındı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlara ait görüntüler: