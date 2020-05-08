Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'ta Türkiye ve İtalya Büyükelçilikleri'nin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi.

BİRİ SİVİL 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Zawiyat Al Dahmani bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, biri sivil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırı sonucu bölgede maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

LİBYA DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Libya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, "Hafter milislerinin İtalya ve Türkiye Büyükelçilerinin rezidanslarının yakınındaki sahil yoluna roketli saldırıda bulunmasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" belirtti.

Saldırının kınandığı bildirilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyale'nin İtalyan ve Türkiye Büyükelçileri ile telefonda görüştüğü de kaydedildi.

İTALYA'DAN AÇIKLAMA

İtalya Dışişleri Bakanlığından Trablus'taki saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, İtalyan Büyükelçisinin konutunun da bulunduğu bölgede en az 2 kişinin ölümüne yol açan, Hafter güçlerince sivillere yönelik düzenlenen bir diğer saldırıyı şiddetle kınıyor. Ayrım gözetmeyen bu saldırılar, bütünüyle kabul edilemez ve uluslararası hukuk kurallarının, insan yaşamının aşağılandığı anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.