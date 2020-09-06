Darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu

Libya'da, darbeci General Hafter'den kurtarılan Terhune kentinde ikinci bir toplu mezar bulundu. Mezarda kimliği belirsiz 5 cansız bedene ulaşıldı.

06.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:50

Libya hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde ikinci bir toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

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Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentinde ikinci bir toplu mezar bulunduğu duyuruldu.

KİMLİĞİ BELİRSİZ 5 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'na bağlı Kalıntıları Araştırma Dairesi Başkanı Lütfi El Misurati yaptığı açıklamada, Tarhuna kentindeki ikinci bir toplu mezar bulunduğunu ve mezarda kimliği belirsiz 5 cansız bedene ulaşıldığını aktardı.

BİR TOPLU MEZAR DAHA BULUNMUŞTU

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari ise 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Terhune kentinde bir toplu mezarın bulunduğunu duyurmuş, "Mezar, kimliği belirsiz sayıda cansız bedenin kalıntılarını içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz 16 Temmuz'da Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 Haziran'dan beri Tarhune'de ve Trablus'un güneyindeki toplu mezarlarda toplam 226 cansız bedene ulaşmıştı.