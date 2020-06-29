Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı

Tokat'tan Erbaa istikametine seyir halinde olan minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 16 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre C.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, Tokat'tan Erbaa'ya seyir halindeydi. Şoför ile birlikte toplamda 16 yolcunun bulunduğu minibüsün Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla Köyü mevkiinde lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. 16 kişinin yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.