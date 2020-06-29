Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Tokat'ta seyir halinde olan minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkaran şarampole devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
29.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:43
Tokat'tan Erbaa istikametine seyir halinde olan minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 16 kişi yaralandı.
ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre C.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, Tokat'tan Erbaa'ya seyir halindeydi. Şoför ile birlikte toplamda 16 yolcunun bulunduğu minibüsün Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla Köyü mevkiinde lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. 16 kişinin yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.