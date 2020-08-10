Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi

Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir arazi aracının direksiyonunda köye gitmesi, dünya basınında geniş yankı yankı buldu. En son beş yıl önce benzer bir ziyarette bulunan Kim'i karşısında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi.

ÜLKE SEL SEL FELAKETİYLE BOĞUŞUYOR

Kuzey Kore ve düşman kardeşi Güney Kore, günlerdir yoğun yağış ve sel baskınlarıyla boğuşuyor. İki ülkede de birçok şehir su altında. Güney'deki felakette onlarca insan yaşamını yitirdi. Gurye kentinde sel baskınının ardından birçok sığırın bir evin çatısına çıktığı görüldü. Kuzeyde ise Kim Jong-un selden büyük zarar gören bir köye ziyarette bulundu. Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir köye gittiğini bildirdi.

KÖYLÜLER ŞAŞIP KALDI

Son olarak beş yıl önce benzer bir ziyarette bulunan Kim'i karşılarında gören köylüler ise ne yapacağını bilemedi. Dahası, Kim lüks bir SUV'un direksiyonundaydı. Lexus LX 570 olduğu sanılan aracın tekerleri, kapısı ve tamponu çamura batmıştı.

YETKİLİLERE TALİMAT VERDİ

Kim, ziyarette sel kurbanlarına acil şekilde uyku malzemeleri, günlük ihtiyaçlar, ilaç ve çimento gönderilmesini emretti.

İşte Kim Jong-un ziyaretinden kareler;