Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Hayal gücünün ötesinde askeri yanıt vereceğiz

Yonghap haber ajansı, Kuzey Kore hükümet medyasına dayandırarak verdiği haberinde, Kuzey tarafının Güney'i "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vermekle tehdit ettiğini yazdı.

"ASKERLERİMİZİN SABRI SONA ERDİ"

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan gerginlik artarak devam ediyor.

Yonghap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore hükümeti resmi haber organı Nodon Sinmun'da "Olası sonuçlar hakkında gürültü koparan Kuzey Kore devletinin düşmanları, hayal gücünün ötesinde sağır edici gürlemeyi üzerlerinde hissedecekler. Bu sadece başlangıç, askerlerimizin sabrı sona erdi. Detaylı ve ciddi bir savaş planı geliştirdiklerini açıkladılar" ifadelerine yer verdi.

"KUZEY KORE BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Daha önce, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı operasyonlar yöneticisi Jeon Dong-jin Kuzey'in askeri güç kullanma tehditlerine yanıt vererek "Kuzey Kore bedelini ağır öder" açıklaması yapmıştı.

BROŞÜR KRİZİ

Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.