İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı

Gaziantep'te, 14 gün önce evlenen Hatice Hüseyin (18) ile amcasının kızı Esra Hüseyin (15), alışveriş yapmak için çıktıkları evlerine geri dönmedi. Polis kuzenleri ararken, aileler, 12 gündür kayıp olan kızlarına evlerine dönmeleri için çağrı yaptı.

Akdere Mahallesi'nde yan yana evlerde oturan Suriye uyruklu kuzenler Hatice ve Esra Hüseyin, 11 Eylül'de alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Kuzenler akşam eve dönmeyince yakınları mahalleye ve gidebilecekleri adreslere baktı ancak sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Suriye'nin Azez kentinden 6 yıl önce gelip Gaziantep'e yerleştiklerini belirten, kızı Esra ile yeğeninin bir an önce bulunmasını isteyen Mustafa Hüseyin, "Kızım 11 Eylül günü akşam saatlerinde kuzeni ile evden çıkıp gitmiş. Dönmeyince biz aradık, sorduk ama bir neticeye ulaşamadık. Polise başvurduk ve hala arıyoruz. En son gittikleri gün kamera kayıtları var. Çarşıda geçtikleri sırada bir otelin kameralarında gözüküyorlar. Başka bir şey bulamadık. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Kızım daha küçük. Canından endişeleniyorum. Kandırılarak götürülmüş olabilir ve bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

"KİMSEDEN KORKMALARINA GEREK YOK"

Kızı Hatice'nin 14 gün önce yeğeniyle evlendiğini ve bir an önce dönmesini isteyen gözü yaşlı baba Abdulkadir Hüseyin, "Kızım 14 gün önce evlendi. Onun bulunmasını istiyorum. Evlilikle ilgili bir sorunu olsa asla izin vermezdim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Hiçbir yerde yok. Kızım kurban olurum gelsin, onu başımın tacı ederim. Kimseden asla korkmasına gerek yok" dedi.

Abdulkadir Hüseyin, kızının kolunda 2 bilezik ve yüzüğü olduğunu onun dışında yanlarında bir şey bulunmadığını ifade ederek, kızları görenlerin güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istedi.

Öte yandan iki kuzenin, evden ayrıldıktan yaklaşık 1 saat sonra, çarşıda yürüdükleri sıradaki görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.