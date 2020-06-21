Kuyumcuyu filmde kullanılan "Sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırdılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler Bunlar 2: Sazan Sarmalı' filmini getirdi.Gaziantepli kuyumcu, Sazan sarmalı adındaki yöntemle 14 bin TL'si dolandırıldı.

Filmin bir sahnesinde senaryo gereği kuyumcudan aldıkları altınlarının parasını bir başkasını dolandırarak internet bankacılığı ile ödemeyi yapan çift aynı anda iki kişiyi dolandırmıştı. Filmde geçen sahnenin bir benzeri ise Gaziantep'te yaşandı. Dolandırıcı 'Sazan Sarmalı' adındaki yöntemin bir başka versiyonu ile kuyumcudan altın satın aldı.

İddiaya göre, Şahinbey ilçesinde bir kuyumcuyu cep telefonu ile arayan dolandırıcı altın almak istediğini belirterek pazarlık yaptı. Kuyumcu ile her konuda anlaşan dolandırıcı daha sonra ödemeyi yaptığına dair internet bankacılığına ait bir ekran fotoğrafı gönderdi. Kuyumcu ise paranı hesabına yattığını düşünerek altınları dolandırıcının yönlendirdiği kişiye verdi.

"Hesabına bakınca şok oldu"

14 bin lira değerindeki altınları verdikten sonra hesabını kontrol eden kuyumcu paranın yatmadığını görünce adeta şok yaşadı. Durumu hemen polise haber veren kuyumcu dolandırıcı ile irtibata geçmeye çalışsa da bir türlü ulaşamadı.

Kuyumcunun HTS kayıtları ile iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsın kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.