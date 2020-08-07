Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti

Konya Merkez Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda kuyumcu olan Abdullah Koyuncu'nun (55) iş yerine gelen 19 yaşlarındaki Ahmet T. ve Mustafa H. soygun girişiminde bulundu. Soygunculara müdahale eden Koyuncu, Mustafa H.'yi bacağından yaralarken, Ahmet T.'yi etkisiz hale getirdi. Polis zanlıları gözaltına aldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu, sabah saatlerinde eşiyle dükkanını açtı. İş yerine gelen şüphelilerden Ahmet T. müşteri gibi davranarak Koyuncu'yu oyalamaya başladı. Bu sırada bisikletiyle gelerek pompalı tüfekle dükkana giren yüzü maskeli şüpheli Mustafa H., silah doğrulttuğu Koyuncu'yu etkisiz hale getirip altınları çalmak istedi.

KUYUMCU KENDİNİ SAVUNDU

Koyuncu, tezgahın arkasından ruhsatlı tabancasını çıkarıp Mustafa H.'nin bacağına ateş ederek yaraladı, Ahmet T'yi de etkisiz hale getirerek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Yaralı zanlılardan Mustafa H., Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"BANA SİLAH DOĞRULTULUNCA KENDİ SİLAHIMI ÇIKARDIM"

Kuyumcu Abdullah Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanına gelen iki kişinin altınları çalmak istediğini söyledi. Koyuncu, "Bana silah doğrultulduğunu görünce silahımı çıkarıp şüphelilerden birine ateş ettim, diğerini de etkisiz hale getirdim. Ardından polisi aradım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2015 yılında da kar maskeli 3 kişi tarafından dükkanı soyulmaya çalışılan Koyuncu'nun soyguncuları kovaladığı, amaçlarına ulaşamayan zanlıların kaçtığı öğrenildi.

SOYGUNCULARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Koyuncu'nun soygun girişiminde bulunan zanlıları etkisiz hale getirmesi, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerden Ahmet T.'nin dükkana girerek müşteri gibi davranması, bisikletiyle gelen yüzü maskeli Mustafa H.'nin pompalı tüfekle içeri girmesi ve silahını doğrulttuğu Koyuncu tarafından bacağından tabancayla vurularak zanlıların etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.