KÜTAHYA-Sokakta gürültü kavgasında, karnından bıçaklanarak öldü

Sokakta gürültü kavgasında, karnından bıçaklanarak öldü

KÜTAHYA'da evlerinde ders çalışan 2 üniversite öğrencisi sokakta gürültü yaptığı iddia edilen 2 kişiyle tartıştı. İki grup arasında çıkan arbedede yaralanan Metin Koyun (19) hastanede hayatını kaybederken, öğrenciler gözaltına alındı.

Olay 04.00 sıralarında Gaybiefendi Mahallesi Bekiravlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında gürültü yapan ve alkollü oldukları öğrenilen Metin Koyun ile Enes İşsiz'e evlerinde ders çalışan üniversite öğrencisi Umut Yılmaz ile Emirhan İdi pencereden sessiz olmaları için uyarıda bunundu. Sokağa inen iki üniversite öğrencisi elinde bıçakla gelen Metin Koyun'un saldırısına uğradı. İki grup arasındaki arbedede Metin Koyun ve Enez İşsiz yaralandı. Evlerine kaçan üniversite öğrencileri kapıyı kilitleyerek polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kavgada karnından bıçakla yaralanan Metin Koyun ile hafif şekilde yaralanan arkadaşı Enes İşsiz'i ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Metin Koyun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İKİ ÜNİVERSİTELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden Umut Yılmaz polislere olayı anlatarak, 'Ben bıçaklamadım, o bıçağı düşürdü ben yerden aldım. Kim bilmiyorum bana o hengamede kafa attılar sendeledim bıçak benim elimdeydi. Sonra hemen eve kilitledik kendimizi sonra polisi arayıp yardım istedik' dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen üniversite öğrencileri işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.