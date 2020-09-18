Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü plajda soyunma kabininde skandal bir olay yaşandı. Plajdan sonra üstüne değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği ileri sürülen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü.

KADIN, GÖRÜNTÜLERİNİN ÇEKİLDİĞİNİ FARK EDİNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Skandal olay, Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yaşandı. İddiaya göre, denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi. Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Plajda bulunan tatilciler tarafından tepki gösterilen ve dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.