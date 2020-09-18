Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı
Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'ndaki soyunma kabininde üzerini değiştiren bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çeken şahıs vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüpheli, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü plajda soyunma kabininde skandal bir olay yaşandı. Plajdan sonra üstüne değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği ileri sürülen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü.
KADIN, GÖRÜNTÜLERİNİN ÇEKİLDİĞİNİ FARK EDİNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI
Skandal olay, Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yaşandı. İddiaya göre, denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi. Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDI
Plajda bulunan tatilciler tarafından tepki gösterilen ve dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.