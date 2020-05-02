ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ABD'nin terör örgütü YPG'ye sağlık malzemesi ve maske yardımı yaptığı iddiaları da soruldu.

"HERKES KENDİ TIYNETİNDE OLANI ORTAYA KOYAR"

"ABD'nin terör örgütü YPG'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil" diyen Kurtulmuş, "Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler. Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır. Biz New York'taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR YARDIM VARSA RAHATSIZ OLDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ"

Açıklamasının böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar. Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.