Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı

Ardahan'da hayvan otlatırken kurtların saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlanarak ayağını kırdı.

11.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:32

Ardahan Damal İlçesine bağlı Seyitören Köyünde kurtların saldırısına uğrayan İlhan Karabudak (38) ağır yaralandı.

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Bölgede yerel gazetecilik yapan Özkan Karakaya'nın haberine göre; Seyitören Köyü merasında hayvan otlatan İlhan Karabudak ve arkadaşı Emre Güllübudak, Damkapekleri mevkisinde sürü halindeki kurtlara rastladı. Korkuya kapılan ve dağınık şekilde otlayan hayvanları toparlamaya çalışırken kurtların saldırısına uğrayan İlhan Karabudak, uçuruma yuvarlanarak ayağını kırdı.

Olay sonrası ilk olarak köy muhtarını arayan arkadaşlar, olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servisi ekibi tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Seyitören Köyü Muhtarı Erdinç Cankan, İlhan Karabudak ve arkadaşı Emre Güllübudak'a saldıran kurt sürüsünün boğazlarında cip olduğunu söyledi.

ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Karabudak, burada yapılan tedavisinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.