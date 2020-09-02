Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran 62 yaşındaki ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze namazına, yeni yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinden rol arkadaşları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in yanı sıra, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Haldun Boysan'ın yakınları ve ünlü isimler katıldı.