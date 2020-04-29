Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar

Ardahan merkeze bağlı Köprücük köyünde yaşayan 65 yaşındaki Sefer Deli'nin 4 ineği kurtlar tarafından telef edilirken, 2 hayvanı da yaraladı.

İlkbaharın gelmesi ile birlikte hayvanlarını meraya salan Sefer Deli adlı çiftçi, 6 hayvandan 4'ünün 27 Nisan 2020 Pazartesi günü kurtlar tarafından yayla yolu mevkiinde parçalandığını, 2 hayvanın ise yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

HAYVANLARINI PARÇALANMIŞ HALDE BULDU

Hayvanlarını bulmak için yoğun bir arayış içerisine giren Sefer Deli, karanlık çökmesiyle aramasını sonlandırdı. Sabahın erken saatlerinde aramasını sürdüren Deli, yayla tarafındaki dağın yamacında hayvanlarını parçalanmış halde buldu.

KENDİLERİNE UZANACAK YARDIM ELİNİ BEKLİYOR

Özkan Karakaya'nın haberine göre; Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstünün dışarı çıkmasının yasak olduğu ülkemizde, 6 hayvanından 4'nü kurtlara kaptıran Sefer Deli adlı çiftçi, Ardahan Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne konu ile ilgili dilekçe verdiklerini ve kendilerine uzanacak yardım elini beklediğini söyledi.

SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ardahan'ın Damal ilçesinde aç kaldıkları tahmin edilen kurt sürüsü, Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergahında bulunan kompresörde görüntülenmişti.