Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı nedir? 2020 Kurban Bayramı!
Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramının 2020 yılı içerisinde ne zaman olacağı merak ediliyor Her yıl Mekke'de hac ibadetinin yerine getilmesiyle de ayrı bir öneme sahip olan Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler haberimizde. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramı nedir?
09.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:12
İslam dininin en önemli iki bayramından birisi olan Kurban Bayramı tüm müslümanlar tarafından yüksek manevi değer ve atmosferde kutlanıyor. 2020 yılı için Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere ve güne denk geldiği merak konusu oldu. Özellikle de çalışan emekçiler için Kurban Bayramı'nda bu sene kaç gün tatil olacağı çok merak ediliyor. Mübarek Kurban bayramı ile ilgili merak edilenleri ve detayları sizler için ele aldık.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Dini bayramımız Kurban, 2020 yılında Temmuz-Ağustos ayında kutlanacak. Arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. günü: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. günü: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. günü: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. günü: 3 Ağustos Pazartesi