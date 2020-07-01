Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini iple çekiyor. Bugünden hazırlıklarına başlayan Müslüman alemi, Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı kaç gün sürecek araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın 9. gününe de 'Arife' denir. 2020 yılında Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe günü olacak. Buna göre bayram günleri ise şöyle:

1. gün Kurban Bayramı - 31 Temmuz Cuma

2. gün Kurban Bayramı - 1 Ağustos Cumartesi

3. gün Kurban Bayramı - 2 Ağustos Pazar

4. gün Kurban Bayramı - 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatiline yönelik henüz bir açıklama bulunmamakla birlikte, covid-19 sebebiyle tedbirlerle geçme ihtimali üzerinde duruluyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, Cuma ve Pazartesi günü olmak üzere 4 gün olan bayramı tatil olarak geçirecekler.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda salgının üst seviyelerde olmasıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Normalleşme sürecine girilmesiyle Kurban Bayramı'nda da kısıtlama oalcak mı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz bayramda bir kısıtlama olacağına dair çalışma olmadığını ve virüsün ilerleyen zamandaki durumuna göre karar alınabileceğini belirtti.