Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dönemde merak edilen "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları netleşti.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sebebiyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Kurban Bayramı'nda da kısıtlamanın olup olmayacağı merak edilirken Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşların gündeminde olan "Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'na bir aydan fazla zamanımız var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar vakanın seyri bu anlamda belirleyici olacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerine "Kurban Bayramı'nda kısıtlılığın hangi şartlarda ve ölçüde olabileceğini söylemem zor. Ama Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Zaten kararı verecek olan da bu konuda Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın iradesi olmuş olur. Burada önemli olan, salgının seyri" diyerek devam etti.