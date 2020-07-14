Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda "Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?" sorusunun da gündemde olması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, geçen haftaki Bilim Kurulu toplantısında vaka artışlarıyla ilgili tedbirler kapsamında il bazlı bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceğini açıklaması, 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?' sorularını akıllara getirdi. Bakan Koca, açıklamasında bu haftayı işaret ederek, değerlendirme yapılacağını da sözlerine eklemişti.

KABİNE TOPLANIYOR

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15:00'te toplanacak olan kabine toplantısında da bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin de ele alınacağı toplantıda, koronavirüs önlemleri ve alınacak yeni kararlar değerlendirilecek.Kabinenin yaklaşan Kurban Bayramı için de olası bazı önlemleri değerlendirilmesi bekleniyor.