Küçük Ömer'e çarparak ölümüne neden olan sürücü: Bu acıyı iyi bilirim

ANTALYA Döşemealtı'nda otomobiliyle seyir halindeyken bir anda önüne çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e çarparak ölümüne neden olan Dilek A. polisteki ifadesinde, "Ben de öz evladımı kazada kaybettim, bu acıyı iyi bilirim" dedi.

Kaza, 18 Eylül Cuma günü saat 11.30 sularında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla birlikte cuma namazına gitmek için evinden çıkan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ömer Sevban Ergin, Dilek A.'nın kullandığı 07 DBD 23 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını ylitirdi. Kaza sonrası büyük şok yaşayıp feryat eden sürücü Dilek A., ambulanstaki müdahalenin polis merkezine götürüldü.

Dilek A. emniyetteki ilk ifadesinde, kaza yerine yakın olan özel okulda işlemlerini bitirdikten sonra aracıyla hareket ettiğini, seyir halindeyken bir anda karşısına küçük bir çocuğun çıktığını, çarpmamak için çaba sarf etmesine rağmen başarılı olamadığını söyledi. Çocuğa nasıl çarptığını ve fren yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyleyen Dilek A., kaza sonrası çocuğun başına giderek ambulans çağrılması için bağırdığını söyledi. Dilek A. ifadesinde "Ben de öz evladımı kazada kaybettim. Konunun önemini, hassasiyetini ve bu acıyı iyi bilirim" dedi.

Dilek A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.