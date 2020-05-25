Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle bayram şekeri alamadığı için gözyaşı döken minik Kartal'ı ablası videoya aldı. "Belediye başkanım bir kutu şeker gönderin" diyerek ağlayan Kartal'ın o anlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin hediye göndererek karşılık verdi.

BAYRAM ŞEKERİ İÇİN AĞLADI

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Kartal Tezcan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram şekeri alamadı. Bu durumunu ağlayarak dile getiren minik Kartal'ın o anlarını 12 yaşındaki ablası Bade Tezcan kayıt altına aldı ve Pendik Belediyesi ile sosyal medyadan paylaştı. Kartal'ın "Belediye Başkanım artık bir kutu da şeker gönderin. Bir şeker bile alamadım. Şeker Bayramı'nı kutlayamadım" sözlerine ilgisiz kalmayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, çocuğun adresine ekiplerini yönlendirdi.

BELEDİYE BAŞKANI KAYITSIZ KALMADI

Ekipler, hem Kartal'a hem de abla Bade'ye oyuncak, kitap ve şeker hediye etti. Ayrıca, Başkan Ahmet Cin telefonda görüntülü olarak görüştüğü Kartal ve Bade kardeşleri belediyeye davet etti. İki kardeş Başkan Ahmet Cin'e kendilerini kırmadığı için teşekkür etti. Küçük çocuğun ağladığı anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.