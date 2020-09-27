Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili kan donduran detay

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra ölen Kübra Boyraz ile ilgili soruşturmada skandal gerçek ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 2 şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erdal D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ömer E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MERKEZ SAHİBİ VE İLKOKUL MEZUNU

Şüphelilerden Erdal D.'nin skandalın yaşandığı güzellik merkezinin sahibi olduğu öğrenildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Erdal D.'nin hiçbir tıbbi eğitimi bulunmaması ve ilkokul mezunu olmasına rağmen hem güzellik merkezi işlettiği, hem de cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edildi. Güzellik merkezi ile irtibatlı olduğu için gözaltına alınan K.A. ifadesinde merkezin sahibi Erdal D.'yi doktor zannettiğini belirtmesi dikkat çekici bulundu. K.A. ifadesinde, "Ben Erdal D.'yi de Ömer E.'yi de doktor olarak biliyordum. Erdal D.'nin doktor olmadığını emniyette öğrendim. Botoks ve estetik işi yaptıklarını biliyorum" dedi.ü

DOLGUYU DA O YAPTI

Yine şüphelilerden Öner Ö. beyanlarında Kübra Boyraz'a dolgu işleminin Erdal D. tarafından yapıldığını söylemesi dikkat çekti. Erdal D. hakkında Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklama kararının gerekçesinde, maktul şahsa dolgu işleminin Erdal D. tarafından yapıldığına vurgu yapılması dikkat çekti.

Diğer taraftan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ortaya yeni çıkan delil ve ifadeler üzerine Erdal D., Ömer E. ile birlikte Bülent B., ve Öner Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İlk etapta mahkemeden serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolan Bülent B. ve Öner Ö. isimli şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

KRİTİK İTİRAFLAR

Bilindiği gibi, şüpheliler hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına dosyadaki 5 şüpheliden K.A.'nın itirafçı olması yol açmıştı. Sözde güzellik merkezinin sahipleri ile irtibatlı olan K.A. emniyetteki işlemleri ardından yeni bir ifade vermişti. K.A., olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini ve hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ı burada gördüğünü anlatmıştı. Olay günü genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söylemişti. Salı günü akşamı diğer şüphelilerden Kübra'nın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu ifade eden K.A., "Benden Koronavirüs sebebiyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan Temmuz ayında 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Tartışma bu parayı neden aldıklarını nasıl açıklayacaklarına ilişkindi. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" demişti.

OLAY YERİNİ TEMİZLEDİLER

Ertesi günü sözde güzellik merkezi sahiplerini otelde gördüğünü kendilerinin yanına gittiğinde yine panik halde olduklarını kaydeden K.A., "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair bana tehditkar konuşmalar yaptılar. Panik havası hakimdi. Öner Bey'in avukatı Bülent B.'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" diye konuşmuştu.