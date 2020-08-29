KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılıyor. KPSS ne zaman? Kamu personeli olmak için binlerce adayın merakla beklediği ve ter döktüğü KPSS sınav tavimi araştırılıyor. 2020 KPSS puan türleri haberimizde.

KPSS NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.

ÖSYM; " MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır." açıklamasında bulunuldu.

KPSS PUAN TÜRLERİ

2020 KPSS'ye girecek adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınma işlemi aşağıda yer alan tabloya göre yapılıyor. İşte, KPSS puan türleri: