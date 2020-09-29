KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS-2020/11tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı kadrolarına KPSS-2020/11 tercihinde bulunan adaylar arayışa koyuldu. İşte KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları...

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler;

Toplamda 200 kişi alınan Sağlık Bakanlığı'na ortaöğretim yerleşen sayısı 13, ön lisanstan yerleşen kişi sayısı 10, lisans yerleştirme türünden 177olmak üzeretoplam yerleşen kişi sayısı 200'dür. Tercih yapan adayların sayısı ise 15.887'dir. Boş kontenjan sayısı yoktur.

KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçları Taban Puanları (LİSANS), (ÖNLİSANS), (ORTAÖĞRETİM) için tıklayınız.