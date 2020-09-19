Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi
Kars'ta, koronavirüs testi pozitif çıkan komşusuna "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan bir kişi, hem aynı hastalığa yakalandı hem de tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası yedi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası komşusunu ziyarete giden kişi, hem aynı hastalığa yakalandı hem de kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası yedi.
BAŞ AĞRISI, ÖKSÜZLÜK VE HALSİZLİK ŞİKAYETLERİ BAŞLADI
İlçeye bağlı Akçay köyünde ikamet eden F.B, Kovid-19 testi pozitif olan E.A'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından baş ağrısı, öksürük, halsizlik şikayetleri başlayan F.B, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.B'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çalışma başlatıldı.
6 BİN 300 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Yapılan inceleme ve çalışmada, F.B'nin Kovid-19 teşhisi konulan komşusu E.A'yı ziyaret ettiği belirlendi. E.A ve komşusu F.B'ye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.