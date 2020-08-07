Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde çekilen görüntü, şaşkına çevirdi. 30 kuruşa satıldığı iddia edilen kavanoz kapağını kapışan vatandaşlar, virüs falan dinlemeyerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Olay, geçtiğimiz gün Yeşilova Mahallesinde bulunan bir süpermarketler zincirinde meydana geldi. Vatandaşlar, 30 kuruşa satılacağı öğrenilen kavanoz kapakları için ürünün bulunduğu reyona koşturdu. Bir anda ürünleri kapışmaya başlayan vatandaşlar birbirlerine girerken, koronavirüsü unutup sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kapışılan ürün, mağaza reyonunda saniyeler içerisinde tükenirken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

VİRÜSÜN UNUTULDUĞU O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların koronavirüs ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kavanoz kapağı için birbirlerine girdiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.