Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor

Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavi edilen Trump'ın sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray Doktoru Sean Conley bir açıklama yaptı. Açıklamasında Trump'a Remdesivir tedavisinin ilk dozunu uyguladıklarını belirten Conley, "Walter Reed ve Johns Hopkins'ten uzmanlarla yaptığımız görüşmelerden sonra Başkan'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürülmesini tavsiye ettim. Mutlulukla söyleyebilirim ki Başkan'ın durumu iyi ve oksijen takviyesi almaya ihtiyaç duymuyor. Remdesivir tedavisinin ilk dozunu uyguladık. Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP DA AÇIKLAMA YAPTI

Bununla birlikte 74 yaşındaki ABD Başkanı sabah saatlerinde Twitter hesabından, "Durumumun iyiye gittiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiler!" açıklamasını yaptı.

REMDESİVİR ETKİSİ KANITLANAN İLAÇLARIN BAŞINI ÇEKİYOR

ABD'li ilaç şirketi Gilead tarafından Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir, Dexamethasone (Deksametazon) ile birlikte henüz bir aşının bulunamadığı corona virüse karşı etkisi kanıtlanan ilaçların başını çekiyor. Daha önce, ABD'de ilaçla ilgili yapılan klinik çalışmalarda Covid-19 hastalarının oksijen desteğine ihtiyacı azalttığı ve hastanede kalma süresini kısaltmaya yardımcı olduğu görüldü. Gilead tarafından yapılan son açıklamada yapılan analizlerde Remdesivir'in ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini düşürdüğü belirtildi. Söz konusu ilaç Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından mayıs ayında acil kullanım onayı aldı.