Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. 260 binden fazla vatandaşımız korona salgınına yakalanırken 6 binden fazla vatandaşımız ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgınla mücadelede ön safta savaşan sağlık çalışanları da virüse kurban gidiyor. Son olarak Türk Tabipler Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan'ın virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"BUGÜN YİNE ÖLDÜK"

KBB uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine TTB resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: Bugün yine öldük! Prof. Dr. Refik Çaylan'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz.