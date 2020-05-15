Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından "Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

15.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:03

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını dile getirdi.

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı;

"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.."