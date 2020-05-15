Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından "Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını dile getirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı;

"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.."