Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de Brusella bakterisi salgını baş gösterdi

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi.

YANLIŞ VE HATALI STERİLİZASYON SONUCU BAKTERİ YAYILDI

Olay Çin'in Lanzhou kentinde meydana geldi. Brusella bakterisine karşı aşı üreten ilaç firmasının ihmalkarlığı salgına yol açtı. Kentin sağlık yetkililerine göre, aşı üretimi sırasında, buhar emisyonlarının yanlış ve hatalı sterilizasyonu bakterinin yayılmasına yol açtı.

BRUSELLA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Bakterinin koyun, sığır ve domuzlar aracılığıyla 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, hastalara ekim ayından itibaren tazminat ödeyeceklerini duyurdu. Brusella hastalığı baş ve kas ağrısı, ateş, yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor.

KORONAVİRÜS 30 MİLYONDAN FAZLA İNSANA BULAŞTI

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 957 binden fazla insan hayatını kaybetti, 30 milyonu aşkın insan ise ölümcül salgına yakalandı.