Hastalığı yenen Bilim Kurulu üyesinde koronanın en sık görülen belirtisine rastlanmadı

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ederken bu süreçte hakkında en fazla konuşulan kurul Koronavirüs Bilim Kurulu. Salgına karşı ne diyecekleri merakla beklenen kurulda yer alan doktorlardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal da koronavirüse yakalandığı süreçte belirtilerin neler olduğunu paylaştı.

"HALSİZLİKLE BAŞLADI"

Ünal, şunları söyledi: "Hafif halsizlik bitkinlik gibi başladı. Ben onu çok çalışmama yordum. İnsan kendine yakıştıramıyor açıkçası. 3 hafta önce hastaneye gittim halsizliğim arttığı için viziteyi tamamlayamadım. Bende öksürük en belirgin bulgu değildi; bulantı, ishal, kusma şeklinde seyretti süreç. Sonra yapılan testim ise pozitif çıktı."

"BİRİNE BULAŞTIRDIM MI DİYE DÜŞÜNDÜM"

Testi pozitif çıktıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Prof. Dr. Serhat Ünal "İlk aklıma gelen klişe olacak ama 'Ben bütün tedbirleri aldım. Bunu bilen ve uygulayan biriyim ama buna rağmen bir hata mı yaptım ve tedbirsizlik yapıp birine bulaştırdım mı?' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.